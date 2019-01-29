شاهد.. محمود علاء يتقدم لـ الزمالك أمام مصر المقاصة

محمود علاء

كتب- أحمد البادي:

تمكن فريق الزمالك من التقدم على نظيره مصر للمقاصة بالهدف الأول، في اللقاء الذي يقام بينهما، على ستاد بتروسبورت، في إطار الجولة العشرين

من الدوري الممتاز.

وتمكن محمود علاء من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة رائعة طارق حامد لاعب الزمالك

في الدقيقة 42 ، ليسددها مدافع الزمالك بشكل مباشر في المرمى.

وبعدها بدقائق قليلة يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك، انبرى لتسديدها محمود علاء، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 45.

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