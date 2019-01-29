شاهد.. محمود علاء يتقدم لـ الزمالك أمام مصر المقاصة

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تمكن فريق الزمالك من التقدم على نظيره مصر للمقاصة بالهدف الأول، في اللقاء الذي يقام بينهما، على ستاد بتروسبورت، في إطار الجولة العشرينمن الدوري الممتاز.
وتمكن محمود علاء من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة رائعة طارق حامد لاعب الزمالك
وبعدها بدقائق قليلة يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك، انبرى لتسديدها محمود علاء، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 45.
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