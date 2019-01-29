طائرة المنيا تهزم ألعاب دمنهور "3-1" في منافسات الممتاز "أ"

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حقق فريق نادي المنيا للكرة الطائرة ٤فوزا غاليا وهاما على فريق ألعاب دمنهور، في سادس جولات منافسات البقاء بالممتاز "أ"، ليحصد فريق المنيا ثلاث أشواط من اللقاء، مقابل شوط وحيد لدمنهور.
أقيمت المباراة على صالة أستاد المنيا، وحسم خلالها الفريق المنياوى الأشواطبنتائج : (25-19)، الثاني (25-19) والثالث(25-23 ) لدمنهور،(25- 17) للمنيا ، ليرتفع رصيد المنيا لـ12 نقطة، وحضر فعاليات اللقاء ، خالد فايز ، عضو مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، لدعم الفريق
يضم الجهاز الفني للمنيا، ابراهيم عبدالحكم ، مديرًا فنيًا للفريق، حاتم فاروق ، المدرب العام، خالد ابو الوفا ، المدرب المساعد، محمود عبد المحسن ، مدرب أحمال، د. أحمد صلاح السويفي، أخصائي تأهيل إصابات، أحمد هتلر، مدير إداري، وإشراف مصطفى فتحي ، عضو مجلس إدارة نادي المنيا.
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