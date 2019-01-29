من هو مدرب قطر الإسباني الذي صعد بهم لنهائي كأس آسيا؟

فيلكس سانشيز

كتب - محمد معتز صلاح الدين

تأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس أمم آسيا 2019، المقامة بدولة الإمارات، بعدما فاز العنابي على نظيره الإماراتي، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن دور نصف نهائي آسيا.

سطر منتخب قطر التاريخ بعد صعوده إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، كما أنه وصل لنصف نهائي للمرة الأولى في تاريخه أيضًا مع مدربه الإسباني فيلكس سانشيز.

يعتبر منتخب العنابي بقيادة الإسباني سانشيز أقوى خط هجوم في تلك النسخة من البطولة بعد تسجيل الفريق 16 هدفًا، دون أن يستقبل أي

هدف بمرماه، خلال 6 مباريات، ليكون أول منتخب آسيوي يصعد للنهائي دون أستقبال أهداف، وثاني منتخب يصل لنصف النهائي دون أستقبال أهداف بعد منتخب كوريا الجنوبية الذي قام بذلك في بطولة آسيا 2015 والتي كانت مقامة حينها بأستراليا.

فمن المدرب الذي صعد بهم إلى النهائي وصنع مع منتخب قطر التاريخ؟



فيليكس سانشيز من مواليد برشلونة عام 1975 أي إنه يبلغ من العمر الآن 43 عاما، قام الاتحاد

القطري في عام 2015 بالتعاقد معه لتدريب المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة، وبعد استقالة فوساتي المدير الفني لمنتخب قطر الأول في يوليو 2017 تولى فيليكس المهمة الفنية للمنتخب الأول القطري وحقق معه نجاحات كبيرة، منذ عام 2006 وسانشيز يدرب في دولة قطر، بدأ التدريب هناك في أكاديمية أسباير حتى عام 2013.

تولى بعدها سانشيز مهمة تدريب منتخب قطر تحت 19، ليتدرك في فئات المنتخب القطري، ويقود منتخب العنابي تحت 20 وصولًا لمنتخب تحت 23 والآن يدرب المنتخب الأول، والجيل الذي يتولى تدريبهم الأن في المنتخب حاليا، هم من يدربهم منذ قرابة 9 و10 سنوات، في الفئات المختلفة سابقة، وتم بناء جيل الفريق الحالي.