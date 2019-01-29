تأجيل مباراة أهلي 97 أمام المصري في دوري الجمهورية للشباب

اهلي 97 - ارشيفية

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

تأجلت مباراة فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ١٩٩٧، أمام المصري في بطولة دوري الجمهورية للشباب، والتي كان من المقرر اقامتها غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الموسم.

وجاء قرار تأجيل المباراة التي كانت ستقام على ملعب الجيش بالسويس، بسبب نقل مباراة الفريق الأول للمصري أمام بتروجت بالدوري الممتاز، وإقامتها غدًا على نفس الملعب، بعدما كانت ستقام بالإسماعيلية.

يذكر أن فريق الشباب بالأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد ٤٥ نقطة، من الفوز في ١٤ مباراة، والتعادل في ثلاث مباريات فقط، بينما لم يتلقَ أي هزيمة، مسجلا ٣٨ هدفًا، بينما تلقت شباكه ٩ أهداف فقط، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام الزمالك والمصري.