- 1/2
- 2/2
تأجلت مباراة فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ١٩٩٧، أمام المصري في بطولة دوري الجمهورية للشباب، والتي كان من المقرر اقامتها غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الموسم.
وجاء قرار تأجيل المباراة التي كانت ستقام على ملعب الجيش بالسويس، بسبب نقل مباراة الفريق الأول للمصري أمام بتروجت بالدوري الممتاز، وإقامتها غدًا على نفس الملعب، بعدما كانت ستقام بالإسماعيلية.
يذكر أن فريق الشباب بالأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد ٤٥ نقطة، من الفوز في ١٤ مباراة، والتعادل في ثلاث مباريات فقط، بينما لم يتلقَ أي هزيمة، مسجلا ٣٨ هدفًا، بينما تلقت شباكه ٩ أهداف فقط، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام الزمالك والمصري.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل مباراة أهلي 97 أمام المصري في دوري الجمهورية للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.