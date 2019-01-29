اونلاين | شاهد.. مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك ومصر المقاصة والتي تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق فوز جديد والحفاظ على موقعه كمتصدر لجدول ترتيب البطولة.

يدخل أبناء الفانلة البيضاء المباراة، تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس، بهدف الحصول على النقاط الثلاث، للحفاظ على قمة جدول المسابقة، التى يتربع عليها الفريق برصيد ٤٢ نقطة، بعد التعادل الإيجابى الذى حققه الزمالك مع بيراميدز بثلاثية فى أقوى مباريات هذا الموسم.

يتسلح لاعبو الزمالك بروح الانتصارات أملًا فى التقدم خطوة جديدة نحو درع الدورى، خصوصًا أن لقاء مصر المقاصة يعتبر من المحطات المهمة للفريق قبل السفر إلى كينيا بعد أيام لمواجهة فريق جورماهيا فى أولى جولات دور المجموعات فى الكونفيدرالية الأفريقية.

استعد الفريق جيدًا لهذه المواجهة الصعبة عن طريق التدريبات اليومية بملعب عبداللطيف أبورجيلة، حيث ركز جروس على الجانبين الفنى والتكتيكى من خلال قيامه بتصحيح أخطاء لاعبيه، وتجربة خطة المباراة التى تعتمد بشكل كبير على محاصرة المنافس فى