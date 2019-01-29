اونلاين | بث مباشر| شاهد مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| شاهد مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في اطار حرصنا الشديد علي تقديم الأفضل لرزوار الخليج 365 الرياضي الكرام لذلك نقوم الأن بتقدم «الفجرسبورت»، خدمة البث المباشر، لزواره لمتابعة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلًا صدارة جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، بينما يحل المقاصة بالمركز الرابع فى الجدول، برصيد 30 نقطة.

ويدخل أبناء القلعة البيضاء مباراة اليوم، تحت قيادة السويسري «كريستيان جروس»، المدير الفنى للفريق، وأمامهم هدف واحد هو الفوز لاقتناص النقاط الثلاث، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية، التي يُحققها الفريق خلال الفترة الماضية.

وعلى الجانب الآخر، يدخل مصر للمقاصة، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، لقاء اليوم بهدف استعادة الانتصارات، بعد السقوط المدوّى الأخير أمام الأهلي، والخسارة بثلاثية نظيفة، ويستعيد الفريق جهود نجمه وهدافه المهاجم الغاني جون أنطوي، الذي غاب عن مباراة الأهلي الأخيرة، بسبب عدم اكتمال لياقته البدنية، عقب عودته من الإصابة مؤخرًا.