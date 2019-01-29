اونلاين | يلا شوت - youtube مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر بتاريخ 29-01-2019 الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت - youtube مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر بتاريخ 29-01-2019 الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مباراة الدور الاول في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز كان الزمالك قد تواجه مع مصر للمقاصة في لقاء اقيم علي ملعب الفريق الفيومي ملعب ستاد السويس وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف احرزه اللاعب كابونجو كاسونجو , مهاجم الوحدة السعودي الحالي المعار من الفريق الابيض , في الدقائق الاولي من عمر المباراة.

الزمالك سيدخل المباراة بحثا عن تحقيق الانتصار اليوم امام خصم منافس وهو فريق مصر للمقاصة الذي يعد من افضل الفرق في بطولة الدوري المصري هذا الموسم ويقدم اداء رائع ومبهر في الدور الاول من البطولة نجح من خلاله في الحصول علي المركز الثالث في المقابل الزمالك يتصدر ويتربع علي عرش المسابقة وسيسعي للفوز باللقب هذا الموسم.

الزمالك Vs مصر المقاصة.

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 20).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .

الملعب : استاد بترو سبورت .

المعلقين : أيمن الكاشف (ON) + مؤمن عبد الغفار (Nile) .

نتيجة مباراة الذهاب : مصر المقاصة (0-1) الزمالك.

موعد المباراة :

9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

8:00 مساءاً بتوقيت السودان .

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .