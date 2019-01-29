اونلاين | كورة اون لاين بث مباشر مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين بث مباشر مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع دقات الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، يلتقى فريق الزمالك مع نظيره مصر للمقاصة، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت.

وتعرض مباراة الزمالك والمقاصة على قناتى ON Sport والنيل للرياضة.

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبوه 39 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، فيما يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وهزم فى 7 مباريات، سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

استقر كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاصة في الجولة 20 من عمر الدوري.

وتشهد المباراة غياب كل من حمدي النقاز الذي طلب الخروج من القائمة بسبب ظروف خاصة، وكذا الحال مع عبد الله جمعة والذي يغيب بسبب الإيقاف.

واستقر جروس على الدفع بحازم إمام في الجبهة اليمنى على أن يكون بهاء مجدي في الجبهة اليسرى.

وعاد يوسف أوباما إلى تشكيلة الفريق بعد أن غاب عنها في مباراة بيراميدز بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: يوسف أوباما وإبراهيم حسن وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.