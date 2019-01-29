اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري المصري.. بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري المصري.. بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي الزمالك مباراة هامة أمام مصر المقاصة، ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز. كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز. ويضم تشكيل الزمالك كلا من: عماد السيد فى حراسة المرمي بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام في خط الدفاع طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – اوباما – ابراهيم حسن في خط الوسط عمر السعيد في خط الهجوم

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