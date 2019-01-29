اونلاين | بث مباشر ولحظة بلحظة.. مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى الدوري المصري

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بث مباشر ولحظة بلحظة.. مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى الدوري المصري

يلتقي فريق الزمالك نظيره مصر للمقاصة، في الساعة الثامنة مساء، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت.

بث مباشر ولحظة بلحظة.. مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى الدوري المصري

وتذاع مباراة الزمالك والمقاصة على قناتي "ON Sport" والنيل للرياضة.

ومن المتوقع أن يدفع السويسري كريستيان جروس بتشكيل مكون من:

بث مباشر ولحظة بلحظة.. مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى الدوري المصري

عماد السيد في حراسة المرمى.

حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى في خط الدفاع.

طارق حامد وفرجاني ساسي وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا في خط الوسط.

عمر السعيد في خط الهجوم.

جدير بالذكر، أن الزمالك يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالها الفوز في 13 مباراة والتعادل في 3 مباريات والهزيمة في مباراة.

ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق خلالها الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 وهزم في 7 مباريات.

بث مباشر ولحظة بلحظة.. مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى الدوري المصري