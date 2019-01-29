رياضة | خاص - فتح يوجه رسالة خاصة إلى عصام الحضري (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - فتح يوجه رسالة خاصة إلى عصام الحضري (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمود فتح الله مدافع فريق النجوم إف سي رسالة خاصة لـ عصام الحضري حارس مرمي الإسماعيلي السابق عبر "الخليج 365 الرياضي"، وذلك بعد إنتقال "الحضري" لصفوف فريق النجوم بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال "فتح الله" في رسالته لـ"الحضري": "عصام الحضري اسم كبير .. ومبروك توقيعه للنجوم وان شاء الله يكون إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: " ان شاء الله نساعدك على العودة مرة أخري لمنتخب مصر والمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019، وتساعدنا على التواجد بشكل قوي في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي".

وتابع: "بالتوفيق للنجوم ولعصام الحضري، وإن شاء الله نقدم موسم قوي معًا".

وكان عصام الحضري وقع على عقود انضمامه لنادي النجوم رسميًا بعد انتهاء علاقته مع الاسماعيلي.