رياضة | عاجل.. الزمالك يضرب شباك المقاصة بالهدف الثالث عبر "ساسي" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يضرب شباك المقاصة بالهدف الثالث عبر "ساسي" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل التونسي فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك، الهدف الثالث لفريقه أمام مصر المقاصة، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم. جاء الهدف في الدقيقة 57 بعد كرة رائعة وصلت إلى فرجاني ساسي داخل منقطة جزاء المقاصة، استلمها وسددها بطريقة فنية في شباك أحمد عادل عبد المنعم.

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