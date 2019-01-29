كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفقد طارق حامد أمام النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك عن مباراة فريقه القادمة أمام النجوم في الجولة ٢١ من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها ٩ فبراير القادم بسبب الإيقاف. وتلقى طارق حامد الإنذار الثالث في مواجهة مصر المقاصة التي تقام الان بملعب بتروسبورت وانتهى الشوط الأول فيها بتقدم الزمالك بهدفين دون رد. تقدم للزمالك في الشوط الأول محمود علاء بهدفين في الدقيقتين ٤٢ والثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من ركلة جزاء.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | الزمالك يفقد طارق حامد أمام النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.