رياضة | مفاجأت غير متوقعة في تشكيل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت غير متوقعة في تشكيل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيلة فريقه الأساسية التي ستواجه بيرنلي، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة اليونايتد على النحو التالي :-

حراس المرمي : دي خيا

خط الدفاع: أشلي يونج، ليندلوف، جونز، لوك شو

خط الوسط : بول بوجبا، ماتيتش، بيريرا

خط الهجوم: ماتا، راشفورد، لوكاكو