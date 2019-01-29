رياضة | النني أساسياً في تشكيلة أرسنال أمام كارديف سيتي

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أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة كارديف سيتي مساء اليوم بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري. جاءت تشكيلة أرسنال كالتالي: حراسة المرمي: لينو خط الدفاع: ليشتستاينر، مونريال، موستافي، كولاسيناك خط الوسط: توريرا، النني، مسعود أوزيل، جندوزي خط الهجوم: لاكازيتي، أوباميانج

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