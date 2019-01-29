رياضة | بالأسماء.. 6 نجوم سيتخلي عنهم ريال مدريد في ميركاتو الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 6 نجوم سيتخلي عنهم ريال مدريد في ميركاتو الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني يخطط للتخلي عن بعض اللاعبين في الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير إلى أن ريال مدريد حدد قائمة من اللاعبين الذين سيسمح برحيلهم عن السانتياجو بيرنابيو في الميركاتو الصيفي المقبل تمهيدا لجلب بعض الأموال للتعاقد مع لاعبين جدد.

وكشف البرنامج عن أسماء هؤلاء اللاعبين وهم: مارسيلو دا سيلفا وكيلور نافاس وإيسكو ولوكاس فاسكيز وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو لينضموا إلى القائمة الراحلة عن النادي الملكي خلال الصيف المقبل.

ومن الواضح أن ريال مدريد سيقوم بثورة على صعيد انتقالات اللاعبين وسيدخل الميركاتو الصيفي القادم بقوة كما كان معهودا من قبل خاصة في عهد فلورنتينو بيريز. وهناك ثلاثة لاعبين داخل قائمة الراحلين كانوا عناصر أساسية في إنجازات الفريق خلال السنوات الماضية وحصوله على 4 ألقاب شامبيونزليج خلال الخمس سنوات الأخيرة منهم ثلاثة ألقاب على التوالي وهم: مارسيلو وإيسكو وكيلور نافاس.

ويعاتي هذا الثلاثي حاليا من عدم المشاركة بشكل ثابت وأساسي مع الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق على عكس فترة تواجدهم تحت قيادة كلا من زين الدين زيدان وجولين لوبيتيجي.