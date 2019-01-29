رياضة | مشادة بين جماهير الزمالك والمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشادة بين جماهير الزمالك والمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت مشادة بين جماهير نادي مصر للمقاصة والزمالك وذلك بعد تسجيل محمود علاء لهدفه الأول في مرمى الفريق الفيومي. وقامت جماهير مصر للمقاصة بقذف بعض الزجاجات على الجماهير البيضاء الموجودة في مقصورة الملعب وذلك عقب تسجيل الهدف الأول، ليصل الأمر لتبادل السباب والهتافات قبل تدخل بعض الأشخاص لتهدئة الأمور.

وجاء هدف محمود علاء في الدقيقة 41 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من طارق حامد داخل منطقة الجزاء ليسجل محمود علاء هدفه رقم 11 هذا الموسم مع الأبيض. سجل محمود علاء مدافع فريق الزمالك الهدف الأول لصالح الفارس الأبيض في شباك مصر المقاصة باللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الدوري.

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