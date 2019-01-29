رياضة | عاجل.. بيراميدز يلجأ إلى الاتحادين الدولي والإفريقي.. لهذا السبب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يلجأ إلى الاتحادين الدولي والإفريقي.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت إدارة نادي بيراميدز بيانا رسميًا، أعلنت فيه اتباعها الطرق الشرعية لحفظ حقوق الفريق الأول لكرة القدم باللجؤ إلى الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم لشكوي اتحاد الكرة، في حالة عدم إلتزامه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإنهاء جميع مباريات الدور الأول لجميع الفرق في الدوري وكذلك الإعلان بشكل واضح عن جدول مباريات بطولة كأس مصر والذي لم يعلن عنه حتى الآن.

أوضح النادي أن قراره يأتي في إطار تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية حيث أنه من غير المعقول أن يخوض بيراميدز مباريات في الدور الثاني للدوري وحتى الآن لم تخض أندية أخرى مباريات في الدور الأول للمسابقة.

وشدد نادي بيراميدز على أنه لن يترك حقه بضرورة إصدار الاتحاد جدول محدد معلوم الملامح أسوة بما يحدث في دوريات دول العالم إلا بعد وكذلك الإعلان بشكل واضح عن مباريات دور الستة عشر بكأس مصر.

واستكمل النادي في بيانه بالتأكيد علي أن ما يحدث في جدول المسابقة غير عادل وغير منصف لافتقاده العدالة بين جميع الفرق وفقا لما تنادي بيه لوائح الفيفا بعدم تفصيل المناخ لفرق بعينها.