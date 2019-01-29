رياضة | خاص – كابوريا: أتمني العودة للزمالك والانضمام لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص – كابوريا: أتمني العودة للزمالك والانضمام لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد موسى كابوريا، لاعب الزمالك المعار الى فريق طلائع الجيش، عن فرصة عودته للقلعة البيضاء وانضمامه للمنتخب المصري.

وقال "كابوريا" في تصريحات لـ" الخليج 365 الرياضي" :" وضعت تحت قائمة الانتظار مع الزمالك، وفضلت الإعارة للعب لإثبات نفسي والرجوع للزمالك مرى أخرى، وحتى الأن لم يتحدث معي أحد من مسئولو القلعة البيضاء للعودة مرة أخري".

وأضاف :" الزمالك حارب موسم كاملاً مع النادي المصري، لإنضمامي ولكن الظلم جاء من جانب المدير الفني للزمالك وقتها".

وأشار كابوريا :" كان هناك عروض من جانب نادي الأهلي طرابلس الليبي، وفريقي سموحة ووادي دجلة، ولكن طلائع الجيش فضل بقائي مع الفريق ورحبت بذلك".

وأكمل :" اتمني الانضمام للمنتخب المصري، فقد مضيت 6 اشهر مع الزمالك لم أشارك بالمباريات ثم انتقلت للعب في صفوف للاتحاد السكندري، قبل العودة للزمالك مره أخرى، ثم ذهبت لطلائع الجيش، وأشارك معهم بصفه أساسية، وأتمنى أن ليكون لي تواجد مع المنتخب المصري".

وعن فريق الجيش، قال :" فريق الطلائع فريق كبير، ونؤدي بشكل جيد وحالياً نعاني من سوء النتائج ولكن لا يوجد أي مشاكل تواجه الفريق، لدينا مدرب متميز يلعب بطريقة لعب معينة، ونحارب من اجل وضع فريق الطلائع بمكانة أفضل بترتيب الدوري".

ووجه كابوريا الشكر لمسئولو نادي طلائع الجيش لمساندته مشيراً بإن الطلائع فريق كبير ومحترم ونسعى لوضعه بمكانة أفضل بين أندية الدوري الممتاز.