رياضة | "هنطش" يغيب عن تليفونات بنى سويف أسبوع للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هنطش" يغيب عن تليفونات بنى سويف أسبوع للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى تليفونات بنى سويف بقيادة أبو العينين شحاته استئناف التدريبات اليومية للفريق الخميس القادم وذلك استعدادا لمواجهة الفيوم الرياضى فى أطار الجولة السابعة عشر من دورى الدرجة الثانية . وقرر نينو إقامة تدريبات الفريق على مدار يومين ثم إقامة مباراة ودية مع إحدى فرق الدرجة الثانية، وفى سياق متصل تأكد عودة عبد الله هنطش للتدريبات بنهاية الأسبوع القادم بعد إصابته بمباراة طهطا واجراءه 7 غرز فى أسفل الأمامية. ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الرابع برصيد 27 نقطة فيما يحتل الفيوم المركز الثانى عشر برصيد 15 نقطة .

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