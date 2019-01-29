رياضة | بعد رحيل "جاريدو".. مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة الرجاء المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رحيل "جاريدو".. مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة الرجاء المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية عن اقتراب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي السابق من تولي القيادة الفنية لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، خلفًا للأسباني "جاريدو" الذي رحل عن تدريب الفريق مؤخرًا.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية بأن الرجاء البيضاوي دخل في مفاوضات رسمية مع مدرب الاهلي السابق باتريس كارتيرون لتولي تدريب الفريق الأخضر خلفا للمدرب جاريدو الذي رحل عن الرجاء بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي بهدفين للاشيء في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وكان كارتيرون قد رحل عن الأهلي بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا من الترجي التونسي والخروج المبكر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال على يد الوصل الإماراتي من دور الـ16 للبطولة.

والمفارقة المثيرة حال تولي "كارتيرون" قيادة الرجاء المغربي بأنه سوف يخلف مدربًا سابقًا للأهلي المصري أيضًا، وهو الاسباني كارلوس جاريدو والذي سبق وفاز مع المارد الأحمر بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.