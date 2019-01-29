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رياضة | عاجل.. محمود علاء يسجل هدف الزمالك الأول بشباك المقاصة (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمود علاء يسجل هدف الزمالك الأول بشباك المقاصة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل محمود علاء مدافع فريق الزمالك الهدف الأول لصالح الفارس الأبيض في شباك مصر المقاصة باللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الدوري.

وجاء هدف محمود علاء في الدقيقة 41 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من طارق حامد داخل منطقة الجزاء ليسجل محمود علاء هدفه رقم 11 هذا الموسم مع الأبيض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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