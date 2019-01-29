رياضة | صراع مشتعل بين برشلونة وريال مدريد على صفقة "الموهوب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع مشتعل بين برشلونة وريال مدريد على صفقة "الموهوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية فرنسية بأن ريال مدريد يهدف للتعاقد مع داني أولمو نجم دينامو زغرب الكرواتي وبرشلونة السابق.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية عن تقارير صحفية فرنسية بأن ريال مدريد تقدم بعرض لمسؤولي النادي الكرواتي للحصول على خدمات أولمو مقابل 26 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن العرض الذي قدمه ريال مدريد يزيد بمليون يورو عن العرض الذي قدمه برشلونة لإعادة لاعبه السابق لصفوفه ومن المتوقع أن يزيد هذا المبلغ في الفترة المقبلة في ظل رغبة الغريمين في ضم أولمو.

ويعتبر داني أولمو صاحب الـ20 عامًا أبرز لاعبي الفريق الكرواتي ويستمر عقده مع دينامو زغرب حتى عام 2021 وسيسعى مسئولو زغرب في الاستفادة بأكبر قدر ممكن من صفقة بيع أولمو خاصة في ظل رغبة العديد من الأندية الكبرى في التعاقد معه ومنها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

ولعب أولمو في مدرسة اللاماسيا من عمر 9 إلى 16 عاما قبل أن يرحل إلى دينامو زغرب عام 2014 ويصبح أحد نجوم الفريق البارزين في الفترة الأخيرة وهو ما ساعده على الانضمام لصفوف منتخب إسبانيا للشباب.