رياضة | وكيل ماتا في برشلونة لحسم الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل ماتا في برشلونة لحسم الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد وكيل الإسباني خوان ماتا جلسة مع مسئولو نادي برشلونة لمناقشة إمكانية انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، ان وكيل ماتا سافر في الساعات الماضية إلي إسبانيا من أجل فتح محادثات مع الإدارة لمناقشة الصفقة.
واضافت الصحيفة، أن عقد ماتا سينتهي مع مانشستر يونايتد في يونيو المقبل وهو ما يتيح له التفاوض مع ناد آخر للانضمام له في الصيف المقبل.
وتابعت الصحيفة، أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع اللاعب في ظل رغبة أندية أخري بالتعاقد معه أبرزها يوفنتوس وفالنسيا وأرسنال.
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