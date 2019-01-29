رياضة | دي يونج يُطيح بنجم برشلونة.. وتشيلسي يدخل على الخط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج يُطيح بنجم برشلونة.. وتشيلسي يدخل على الخط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بأن تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن تشيلسي مستعد للتعاقد مع راكيتيتش في يونيو المقبل وأنه ينوي تقديم عرض مغر من أجل الحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البلوز يعلم بإمكانية استغناء برشلونة عن راكيتيتش خاصة بعد التعاقد مع الهولندي الشاب فرينكي دي يونج من آياكس أمستردام والذي سينضم للفريق الكتالوني الصيف المقبل بالإضافة لتفاوض حامل لقب الدوري الإسباني لضم أدريان رابيو نجم باريس سان جيرمان.

وأكدت سبورت أن راكيتيتش الذي سيكمل في مارس القادم عامه الـ31 يعد من اللاعبين المطلوبين في كبرى أندية أوروبا وسبق وتلقى عرضا مغريا من PSG الموسم الماضي مقابل 90 مليون يورو العرض الذي يقترب من قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة 125 مليون يورو لكنه رفضه بعد جلوسه مع إرنستو فالفيردي المدير الفني للبرسا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه تشيلسي سيواصل فتح الباب أمام راكيتيتش نظرا لحاجتهم لقائد بحجمه في الفريق خاصة وأن عقده سينتهي كذلك مع برشلونة في 2021.