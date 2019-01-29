رياضة | موعد نهائي كأس أمم آسيا 2019 بين قطر واليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد نهائي كأس أمم آسيا 2019 بين قطر واليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب قطر مع نظيره المنتخب الياباني، في مواجهة نارية في نهائي بطولة أمم آسيا 2019 المقامة في الإمارات، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 1 فبراير، على إستاد "مدينة زايد الرياضية" في أبوظبي.

وتأهل منتخب قطر لنهائي كأس أمم آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الإماراتي "مستضيف" البطولة برباعية نظيفة في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة، بينما صعد المنتخب الياباني للمباراة النهائية، بعدما تجاوز عقبة المنتخب الإيراني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين.

ويتطلع منتخب اليابان صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج بلقب كأس آسيا برصيد 4 ألقاب، في التتويج بلقب البطولة القارية للمرة الخامسة في تاريخه ومواصلة الإنفراد بتربعه على عرش القارة الصفراء، بينما يسعي منتخب قطر "متعدد الجنسيات" لتحقيق إنجازًا تاريخيًا بالتتويج بلقب بطولة أمم آسيا للمرة الأولي في تاريخه.

وستقام مباراة نهائي كأس أمم آسيا 2019، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت السعودية وقطر، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 1 فبراير لعام 2019 على ملعب "مدينة زايد الرياضية" في أبوظبي بالإمارات.