رياضة | سيدات الأهلي يفزن على الصيد 3-0 بالبطولة العربية للطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدات الأهلي يفزن على الصيد 3-0 بالبطولة العربية للطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فازت سيدات النادي الأهلي للكرة الطائرة على الصيد في البطولة العربية للكرة الطائرة بنتيجة ٣/٠.
و جاءت نتيجة الأشواط :
٢٥/٢٠
٢٥/٢٣
٢٥/٢٠
وتستضيف الصالة المغطاة رقم ٢ بستاد القاهرة منافسات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة حتى يوم ٣ فبراير
قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتكليف محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي ينظمها النادي خلال شهر مارس المقبل.
ويترأس سراج الدين اللجنة المنظمة للبطولة التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس القادم، حيث من المنتظر وصول الفرق المشاركة للبطولة يوم 14 مارس وعقد الاجتماع الفني يوم 15 مارس، على أن تنطلق مباريات البطولة يوم 16 من الشهر ذاته، وتقام المباراة النهائية يوم 25 مارس، في حين تغادر الفرق المشاركة بالبطولة بعدها بـ24 ساعة.
وكان مجلس إدارة النادي قد تقدم بطلب للاتحاد الإفريقي لاستضافة البطولة للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير في تنظيم نسخة الموسم الماضي.
ومن المنتظر أن يتم توقيع عقود استضافة النادي للبطولة يوم 24 يناير الجاري بحضور الدكتور عمرو علواني، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة.
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