رياضة | طاهر محمد طاهر لـ "الخليج 365 الرياضي": أتمنى أن تكون إصابتي خفيفة ولا تبعدني عن الملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاهر محمد طاهر لـ "الخليج 365 الرياضي": أتمنى أن تكون إصابتي خفيفة ولا تبعدني عن الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول تعرضه للإصابة بقطع في فضروف الركبة، وغيابه عن فريقه لمده شهرين.

وقال مهاجم المقاولون في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"حتى الآن لا أعرف مدي حجم الإصابة التي تعرضت لها في مباراة المصري الأخيرة".

وأضاف "أجريت اليوم أشعة "رنين" على الركبة وسأتسلمها غدا، ثم أقوم بعرضها على الدكتور أحمد عبد العزيز لتحديد نوع الإصابة".

وتابع "أتمنى أن تكون الإصابة خفيفة، وأن لا تبعدني كثيرا عن المباريات في الفترة المقبلة".

وكان محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، قد صرح بأن طاهر تعرض للإصابة بقطع في فضروف الركبة، وسيغيب عن الفريق لمدة قد تصل إلى شهرين.