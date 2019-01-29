رياضة | حارس مرمى الإسماعيلي ينضم لمعسكر المنتخب مواليد 2001

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انضم حارس مرمي النادي الإسماعيلي اسماعيل حسين اسماعيل مواليد 2001 لمعسكر المنتخب الوطني مواليد 2001 في اطار استعدادات المنتخب للمشاركة في التصفيات الأفريقية والبطولات القارية لعام 2019 ووصل النادي الاسماعيلي فاكس من اتحاد الكرة المصري يفيد باستدعاء اللاعب للانضمام للمعسكر وعلي صعيد اخر يستأنف فريق 2001 بالنادي الإسماعيلي استعدادته لاستئناف منافسات دوري الجمهورية للناشئين الاثنين القادم بلقاء طلائع الجيش علي ملعب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

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