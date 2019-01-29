رياضة | 4 سودانيين و3 مصريين وفرنسي وبرتغالي ضمن أبرز "المُجنسين" في منتخب قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 سودانيين و3 مصريين وفرنسي وبرتغالي ضمن أبرز "المُجنسين" في منتخب قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المنتخب القطري إنجازًا تاريخيًا بعدما تأهل لنهائي كأس أمم آسيا 2019 للمرة الأولي في تاريخه، وذلك بعدما تغلب على منتخب الإمارات "مُستضيف" البطولة القارية، بنتيجة 4-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

وسجل بوعلام خوخي (22) والمعز علي (37) وحسن الهيدوس (80) وحامد إسماعيل (90+3) أهداف الفوز لصالح المنتخب القطري.

ورفع المعز علي رصيده في صدارة هدافي البطولة إلى 8 أهداف ليتساوى في الرقم القياسي التاريخي مع الإيراني علي دائي الذي سجل 8 أهداف في نسخة عام 1996.

ويلتقي منتخب قطر في المباراة النهائية مع اليابان التي تغلبت على إيران 3-0 يوم الاثنين، حيث تقام المباراة النهائية يوم الجمعة 1 شباط/فبراير على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي. وجاءت بداية المباراة بطيئة، حيث كانت أولى الفرص في الدقيقة 12 لصالح منتخب قطر عبر تسديدة سالم الهاجري من خارج منطقة الجزاء والتي سيطر عليها الحارس الإماراتي خالد عيسى.

منتخب قطر بدأ مشواره في النسخة الحالية من بطولة أمم آسيا بالفوز علي نظيره اللبناني بهدفين دون رد، ثم اكتسح كوريا الشمالية بسداسية نظيفة، قبل أن يسقط منتخب السعودية بهدفين، وتأهل كـ"متصدر" للمجموعة، وواجه المنتخب العراقي وتغلب عليه 1-0، ثم تخطي منتخب كوريا الجنوبية بهدف أيضًا في الدور ربع النهائي للبطولة، قبل أن يتجاوز منتخب الإمارات برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي.

ويضم منتخب قطر بين صفوفه العديد من النجوم من جنسيات مختلفة، يمثلون القوام الأساسي لمنتخب العنابي، حتي أن وسائل الإعلام أطلقت عليه منتخب "المُجنسين" وهؤلاء اللاعبين أصحاب الفضل في تأهله المنتخب القطري لنهائي البطولة القارية للمرة الأولي في تاريخه، واقترابه من التتويج باللقب.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز اللاعبين المُجنسين ضمن صفوف المنتخب القطري:

1- خوخي بوعلام .. (الجزائر)

2- بيدرو ميجويل كوريا .. (البرتغال)

3- كريم بوضياف .. (فرنسا)

4- المعز علي .. (السودان)

5- حامد اسماعيل .. (السودان)

6- عبد العزيز حاتم .. (السودان)

7- عبد الكريم حسن .. (السودان)

8- أحمد فتحي .. (مصر)

9- عبد الرحمن مصطفي .. (مصر)

10- أحمد علاء الدين .. (مصر)

11- أكرم عفيف .. (اليمن)

12- علي عفيف .. (اليمن)

13- بسام هشام الراوي .. (العراق)

14- عاصم ماديبو .. (مالي)