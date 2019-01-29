رياضة | ريال مدريد يتحدي رونالدو من أجل خطف صفقة الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتحدي رونالدو من أجل خطف صفقة الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول ريال مدريد السباق الشرس على ضم نيكولو زانيولو نجم روما في الفترة المقبلة.

ويقدم زانيولو آداء مبهر مع ذئاب العاصمة الإيطالية في الموسم الجاري بالرغم من أنه لم يتخط الـ 19 عاما.

وانضم زانيولو لروما في الصيف الماضي من إنتر ميلان وأثبت جودته في العاصمة الإيطالية بعد مشاركته مع الجيالوروسي هذا الموسم.

ولفت زانيولو أنظار كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ويريد أن يتحرك النادي للتعاقد معه بأسرع وقت ممكن.

وأكدت التقارير الصحفية اهتمام كلا من باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند وليفربول وبايرن ميونيخ وآرسنال ومانشستر يونايتد بضم زانيولو.

ولن يمانع روما فكرة رحيل اللاعب عن الفريق بشرط الحصول على مبلغ 55 مليون يورو مقابل التخلي عن نجمه.