رياضة | ضربة موجعة للمقاولون العرب بسبب طاهر محمد طاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة للمقاولون العرب بسبب طاهر محمد طاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب لقطع في غضروف الركبة مما يعني غيابه عن المباريات في الفترة القادمة.
وخضع اللاعب لآشعة بالرنين المغناطيسي اليوم الثلاثاء من أجل تحديد مدة غيابه، ومن المقرر الإعلان الرسمي عن نتيجة الفحوصات غدا.
وكشف مصدر بالجهاز الطبي لفريق المقاولون العرب عن إصابة طاهر محمد طاهر تحتاج من شهر ونصف إلى شهرين قبل التعافي والعودة مجدداً إلى الملاعب والمشاركة في مباريات فريقه.
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