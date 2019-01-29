رياضة | تركي آل الشيخ يتساءل: هل يتم تفضيل الأهلي على بقية الفرق في الدوري المصري ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يتساءل: هل يتم تفضيل الأهلي على بقية الفرق في الدوري المصري ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ما يحدث في جدول مباريات الدوري المصري بـ "الخلل"، وعدم لعب الأهلي مبارياته المؤجلة حتي الآن بشكل كامل، بالإضافة إلى عدم خوضه لمباراته ضد غريمة الزمالك حتي هذه اللحظة.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هل المقصود تفضيل فريق على فريق ... من غير المعقول ان ينهي بيراميدز مبارياته مع الاهلي ... والاهلي حتى الان لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الاول ... ماهذه الجدوله ... لم ارى جدول في حياتي في اي دوري كهذا الجدول"..

وأضاف: "تفصيل الجدول لظروف فرق معينه يقتل التنافس ... من المفترض ان ينهي كل فريق مبارياته المؤجله من الدور الاول قبل البدء في الدور الثاني!!! ومتى مباراة الكأس ... لم تحدد حتى الان ... ولا بتنتظرو لما تنتهي اصابات الفريق الثاني وتتاكدو من جهازيته وتحددو الموعد !.

وتابع: ""أطلب من اخي الاستاذ هاني بوريده التدخل السريع ومعالجة هذا الخلل الحاصل في الجدولة ... أو اعملو لينا كاسين ودوريين ... واحد يلعب فيه ال١٧ فريق وواحد ادوه الي في بالكم وريحونا ! مايكفي الحجات الي بنشوفها في التحكيم!".

وأتم تصريحاته:"هل الفيفا يرضى بجدوله زي كده؟! ازاي انا معرفش مباريات فريقي من هنا ل اخر الموسم بتواريخ محدده وترتيب عادل! عجبي".

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