رياضة | عبد الله جمعة يؤازر الزمالك في بتروسبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله جمعة يؤازر الزمالك في بتروسبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص عبدالله جمعة لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التواجد في ملعب بترو سبورت، على هامش مباراة الابيض اليوم أمام مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري.
وتواجد عبدالله جمعة لمؤازرة زملاءه في الفريق بعد غيابه عن مباراة اليوم بسبب طرده في المواجهة الأخيرة أمام نادي بيراميدز.
أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة مصر المقاصة، والتي ستنطلق في الثامنة مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت، ضمن لقاءات الاسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويضم تشكيل الزمالك كلا من:
حراسة المرمي: عماد السيد
خط الدفاع: بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – اوباما – ابراهيم حسن
خط الهجوم: عمر السعيد
ويجلس على دكة الاحتياطي : عمر صلاح – محمد عبد السلام – خالد بو طيب – محمود الونش – محمود عبد العزيز – محمد ابراهيم – حميد احداد.
فيما استبعد جروس الثنائي محمد حسن وعنتر من القائمة بشكل نهائي قبل اللقاء.
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