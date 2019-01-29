رياضة | عبد الله جمعة يؤازر الزمالك في بتروسبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله جمعة يؤازر الزمالك في بتروسبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عبدالله جمعة لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التواجد في ملعب بترو سبورت، على هامش مباراة الابيض اليوم أمام مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري.

وتواجد عبدالله جمعة لمؤازرة زملاءه في الفريق بعد غيابه عن مباراة اليوم بسبب طرده في المواجهة الأخيرة أمام نادي بيراميدز.