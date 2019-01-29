رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ ينتقد "الخلل" في نظام المسابقات المصرية ويطلب تدخل "أبوريدة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ ينتقد "الخلل" في نظام المسابقات المصرية ويطلب تدخل "أبوريدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ما وصفه بالخلل الموجود في جدول الدوري المصري الممتاز، وعدم خوض الأهلي مبارياته المؤجلة، ومباراة الدور الأول ضد غريمه الزمالك حتي الآن، كما انتقد تأخر لجنة المسابقات في تحديد موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس مصر.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هل المقصود تفضيل فريق على فريق ... من غير المعقول ان ينهي بيراميدز مبارياته مع الاهلي ... والاهلي حتى الان لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الاول ... ماهذه الجدوله ... لم ارى جدول في حياتي في اي دوري كهذا الجدول"..

وأضاف: "تفصيل الجدول لظروف فرق معينه يقتل التنافس ... من المفترض ان ينهي كل فريق مبارياته المؤجله من الدور الاول قبل البدء في الدور الثاني!!! ومتى مباراة الكأس ... لم تحدد حتى الان ... ولا بتنتظرو لما تنتهي اصابات الفريق الثاني وتتاكدو من جهازيته وتحددو الموعد !.

وتابع: ""أطلب من اخي الاستاذ هاني بوريده التدخل السريع ومعالجة هذا الخلل الحاصل في الجدولة ... أو اعملو لينا كاسين ودوريين ... واحد يلعب فيه ال١٧ فريق وواحد ادوه الي في بالكم وريحونا ! مايكفي الحجات الي بنشوفها في التحكيم!".

وأتم تصريحاته:"هل الفيفا يرضى بجدوله زي كده؟! ازاي انا معرفش مباريات فريقي من هنا ل اخر الموسم بتواريخ محدده وترتيب عادل! عجبي".