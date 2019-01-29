رياضة | إخلاء سبيل جماهير الإسماعيلي المحتجزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل جماهير الإسماعيلي المحتجزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم منذ قليل إخلاء سبيل جماهير الإسماعيلي التى تم احتجازها فى أعقاب الأحداث التى شهدتها مباراة الفريق أمام الإفريقي التونسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد أوفد نهاد حجاج المستشار القانوني للنادى من أجل الدفاع عن الجماهير واعادتهم لبيوت أسرهم فى أسرع وقت. وتم إخلاء سبيل الجماهير الأقل من ١٨ سنة بصحبة أولياء أمورهم فيما خرج الأكبر من ١٨ سنة بضمان مالي.

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