والد نيمار يعلق على بكاء نجله في الملعب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام ستراسبورغ في كأس فرنسا لكرة القدم وخرج على إثرها من الملعب.

والد نيمار، يبدو أنه قد ضاق بالانتقادات التي واجهت نجله خلال الفترة الماضية، حول ادعائه التمثيل في الملعب، حيث رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي ابنه، بعد الإصابة التي تعرض لها.

نيمار كان قد خرج من المباراة، التي فاز فيها فريقه على ستراسبورغ 2- صفر وتأهل إلى ثمن نهائي كأس فرنسا لكرة القدم.. وخرج من ملعب المباراة باكيا، حيث تشير التقارير الصحفية إلى أن إصابته في نفس مكان الإصابة الماضية، التي غاب بسببها 3 أشهر نهاية الموسم الماضي.

ومرة أخرى، كانت هذه الإصابة محط انتقاد الجماهير، التي انتقدت اللاعب البرازيلي على خلفية كثرة تعرضه للإصابات وعدم حماية نفسه فضلا عن اتهامات بالتحايل والتمثيل.

والد نيمار قال ردا على الكم الهائل من الانتقادات التي وجهت لابنه، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: تشبه هذه الإصابة تلك التي تعرض لها في كأس العالم 2014.. ضربة غير مناسبة ولا معنى لها.. كان من الممكن أن يكون ابني حاليا على كرسي متحرك.

وأضاف، في مونديال 2018 تعرض لنفس الإصابة، وواصل مواجهة الانتقادات.. بالرغم من أن العالم كله شاهد، لكنه اتهم بالتحايل والتمثيل.. هذه السنة، إذا كان ابني يسقط، فلأنه يحمي نفسه ولأنني دائما أحذره من ضرورة تجنب الضربات القوية.

والد اللاعب شدد على أن نجم المنتخب البرازيلي يحتاج إلى “الحماية من الحكام”، مضيفا “تعبت من بعض وسائل الإعلام التي لا تهتم سوى ببيع قصص عن ابني.. هذا أمر غير منصف.. جهزوا أنفسكم لأنه سيعود إلى الميادين مرة أخرى، وهذه المرة بشكل أقوى.