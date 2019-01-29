انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد..فوز قطر يُخرج جماهير الإمارات عن طورها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 29 يناير 2019 09:03 مساءً - في مشهد بعيد تماماً عن "الروح الرياضية"، قذفت الجماهير الإماراتية لاعبي منتخب قطر بالأحذية وقارورات المياه خلال احتفالهم بأحد الأهداف، في المباراة التي جمعت الطرفين، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم.

وتداول رواد مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية مقاطع مصورة لجماهير إماراتية وهي تقذف لاعبي قطر بالأحذية والقارورات، في مشهد يتنافى مع مبادئ اللعب النظيف والروح الرياضية.

وعقب تسجيل المعز علي هدفه الثامن في النسخة الآسيوية الحالية، رشق مشجعو الإمارات لاعبي قطر بالمقذوفات، ما أثار غضب المغردين والناشطين، فضلاً عن الجهاز الفني للمنتخب القطري.

ونجح "العنابي" القطري في سحق نظيره الإماراتي برباعية نظيفة، ليحجز رفاق القائد حسن الهيدوس بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للبطولة القارية، لأول مرة في تاريخهم.

وتلاقي قطر منتخب اليابان، الجمعة المقبل، في المباراة الختامية للبطولة الآسيوية، التي شهدت مشاركة 24 منتخباً لأول مرة.

يُذكر أن منتخب قطر حقّق الفوز في جميع مبارياته في الدور الأول، ليتصدّر مجموعته الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية؛ على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0)، ثم تخطّى عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، قبل إقصاء الإمارات برباعية بيضاء، محافظاً على نظافة شباكه.