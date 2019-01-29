انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. غزة تحتفل بفوز قطر وتأهلها لنهائي كأس آسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 29 يناير 2019 09:03 مساءً - شهدت شوارع قطاع غزة، المحاصر "إسرائيلياً" منذ ما يزيد على 12 عاماً، احتفالات عارمة بتأهل منتخب قطر إلى نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره الإمارات برباعية نظيفة، في الدور نصف النهائي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للفلسطينيين وهم يحتفلون في شوارع غزة بالتأهل التاريخي لـ"العنابي" القطري، بعد مباراة بطولية أمام الإمارات، التي بدت عاجزة عن مقارعة رفاق حسن الهيدوس.

ووزع الفلسطينيون الحلويات على المارة، كما أطلق المحتفلون العنان لأبواق سياراتهم، فرحة وبهجة بالفوز الساحق لقطر على الإمارات، وذلك رغم المعاناة الشديدة التي تضرب القطاع المحاصر.

ولا تعد فرحة الفلسطينيين بتأهل قطر مستغربة على الإطلاق؛ لكون الدولة الخليجية أكثر بلدان العالم مساعدة لهم، كما ساهمت الدوحة بشكل كبير في إعادة إعمار قطاع غزة، بعد 3 حروب قاسية شنتها "إسرائيل" وخلفت مئات الشهداء والجرحى والمصابين، فضلاً عن دمار هائل طال مختلف مناحي الحياة والبنية التحتية.

كما يحظى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشعبية جارفة في أوساط الفلسطينيين، حيث دأب على تقديم منح مالية ومساعدات بمئات الملايين من الدولارات لمنع انهيار القطاع المحاصر.

تجدر الإشارة إلى أن قطر ضربت موعداً مع اليابان في المباراة الختامية للبطولة الآسيوية، التي شهدت مشاركة 24 منتخباً لأول مرة، والمقررة إقامتها الجمعة المقبل.

وكان منتخب قطر قد حقّق الفوز في جميع مبارياته في الدور الأول، ليتصدّر مجموعته الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية؛ على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0).

وتخطّى "العنابي" في الأدوار الإقصائية عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية نظيفة على الإمارات في "المربع الذهبي"، محافظاً على نظافة شباكه.