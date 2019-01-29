انت الان تتابع تفاصيل خبر ماذا قال كبار المسؤولين القطريين عن فوز "العنابي" على الإمارات؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 29 يناير 2019 09:03 مساءً - بارك كبار المسؤولين في قطر بتأهل منتخب بلادهم إلى نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم، عقب الفوز الساحق على الإمارات على أرضها ووسط جماهيرها الغفيرة برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء على استاد "محمد بن زايد".

البداية مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي غرد مهنئاً أمير قطر بفوز "العنابي" وتأهله لأول مرة في تاريخه إلى نهائي البطولة الآسيوية.

وأكمل "آل ثاني" عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "صدق أميرنا الغالي عندما قال أبشروا بالعز والخير"، وهي العبارة الشهيرة التي أطلقها الشيخ تميم عقب الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة في 5 يونيو 2017.

أما رئيس الوزراء القطري الحالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، فقد أبدى فخره بـ"فريق المستقبل"، عقب التأهل التاريخي من أرض الإمارات لعباً ونتيجة.

وأكمل قائلاً في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "كفو عليكم رفعتوا الرأس وفرحتوا أهل قطر"، متمنياً التوفيق لـ"العنابي" أمام "الساموراي" الياباني في نهائي البطولة الآسيوية.

بدوره قال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، إن العنابي فرض "كلمته وعلى الجميع أن يستمع"، قبل أن يكمل كلامه قائلاً: "تعظيم سلام للعنابي، ولا يصح إلا الصحيح".

وأشار في تغريدة ثانية إلى أن "منتخب قطر صعد إلى نهائي كأس آسيا باللعب المتناسق والرجولي"، لافتاً إلى أن "رجال العنابي فرضوا شخصيتهم وأسلوبهم في جميع مبارياتهم الست في البطولة مع شباك نظيفة".

في السياق ذاته، أشاد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بتأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية عقب الفوز الكبير والمستحق على الإمارات في أبوظبي.

وكتب "آل ثاني" عبر حسابه الرسمي في موقع التغريدات القصيرة: "عندما يجتمع الأداء الرائع والأخلاق الرياضية العالية فإن التوفيق يكون حليفك".

وبفوزها العريض على الإمارات حجزت قطر مكانها في المباراة الختامية للبطولة الآسيوية، التي شهدت مشاركة 24 منتخباً لأول مرة، والمقررة إقامتها الجمعة المقبل.

يُذكر أن منتخب قطر حقّق الفوز في جميع مبارياته في الدور الأول، ليتصدّر مجموعته الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية؛ على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0).

وتخطّى "العنابي" في الأدوار الإقصائية عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية نظيفة على الإمارات في "المربع الذهبي"، محافظاً على نظافة شباكه.