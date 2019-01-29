شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة تضرب بروسيا دورتموند والان مع التفاصيل

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم لأزمة جديدة بإعلان الإتحاد الأرجنتيني إصابة مدافعه ليوناردو باليردي. وتعرض صفقة الجراد الأصفر الجديد لإصابة خلال مشاركته مع التانجو في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية للشباب تحت عشرين عاماً والتي تقام حالياً في تشيلي. وكان لاعب بوكاجونيورز الأرجنتيني السابق قد وعد جماهير دورتموند فور توقيع إنضمام عقوده للفريق بالقتال من أجل مساعدة الفريق في تحقيق الفوز بالمباريات المقبلة لكن الإصابة حالت دون تحقيق ذلك.

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