شكرا لقرائتكم خبر عن بأقدام المدافع "الهداف" الزمالك المصري يتقدم بهدفين في الشوط الأول والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- أنتهى الشوط الأول بين الزمالك المصري ونظيره مصر المقاصة بالتقدم الإيجابي للقلعة البيضاء بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الاسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتضن ملعب بتروسبورت أحداث اللقاء.

ونجح محمود علاء مدافع نادي الزمالك من هز شباك الحارس أحمد عادل عبدالمنعم بعد تمريرة من طارق حامد في الدقيقة 42 من عمر اللقاء معلنًا عن الهدف الأول.

ولم يمضِ وقت طويل حتى حصل علاء على ركلة جزاء في الدقيقة 47 ليسكن الهدف الثاني في الشباك.

ويسعى نادي الزمالك لمواصلة نغمة الانتصارات من جديد حتى ينفرد بصدارة الدوري ويبتعد عن أقرب منافسيه، بعد التعادل في المباراة السابقة أمام نادي بيراميدز بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق الذى سيخوض المباراة وضم كلًا من:

حراسة المرمي: عماد السيد

خط الدفاع: بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – اوباما – ابراهيم حسن

خط الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على دكة الاحتياطي : عمر صلاح – محمد عبد السلام – خالد بو طيب – محمود الونش – محمود عبد العزيز – محمد ابراهيم – حميد احداد.

فيما استبعد جروس الثنائي محمد حسن وعنتر من القائمة بشكل نهائي قبل اللقاء.

كما أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى للمقاصة، عن التشكيل الذى سيخوض به المباراة وضم كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد دسوقي وأحمد عبد العزيز مودي وطه عادل وعصام صبحي

خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وميدو جابر وشميلس بيكلي

خط الهجوم: باولون فوافي وجون أنطوي.

واستعاد المقاصة ميدو جابر من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.