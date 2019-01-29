شكرا لقرائتكم خبر عن اليجري يعلن قائمة يوفنتوس لمباراة اتالانتا والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن ماسيمليانو اليجري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس قائمة الفريق إستعداداً لمباراة أتالانتا المقرر إقامتها يوم غداً الأربعاء لحساب مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا.
وشهدت قائمة البيانكونيري تواجد عنصر جديد على الفريق وهو مارتن كاسيريس مدافع لاتسيو السابق المنضم لكتيبة اليجري على سبيل الإعارة.
وجاءت القائمة كاملةً على النحو التالي :-
تشيزني، بيرين، بنسوليو، دي تشيليو، كيليني، كاسيريس، أليكس ساندرو، كانسيلو، روجاني، سبينازولا، بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، إيمري كان، بنتانكور، رونالدو، ديبالا، دوجلاس كوستا، مويس كين وبيرنارديسكي.
يذكر أن آخر مباراة قد جمعت الفريقان في شهر ديسمبر من العام الماضي 2018 قد إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
كانت هذه تفاصيل خبر اليجري يعلن قائمة يوفنتوس لمباراة اتالانتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.