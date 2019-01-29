شكرا لقرائتكم خبر عن اليجري يعلن قائمة يوفنتوس لمباراة اتالانتا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن ماسيمليانو اليجري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس قائمة الفريق إستعداداً لمباراة أتالانتا المقرر إقامتها يوم غداً الأربعاء لحساب مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا.

وشهدت قائمة البيانكونيري تواجد عنصر جديد على الفريق وهو مارتن كاسيريس مدافع لاتسيو السابق المنضم لكتيبة اليجري على سبيل الإعارة.

وجاءت القائمة كاملةً على النحو التالي :-

تشيزني، بيرين، بنسوليو، دي تشيليو، كيليني، كاسيريس، أليكس ساندرو، كانسيلو، روجاني، سبينازولا، بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، إيمري كان، بنتانكور، رونالدو، ديبالا، دوجلاس كوستا، مويس كين وبيرنارديسكي.

يذكر أن آخر مباراة قد جمعت الفريقان في شهر ديسمبر من العام الماضي 2018 قد إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.