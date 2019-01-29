شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا لا يستبعد رحيل كومباني والان مع التفاصيل
عاني المدافع الدولي البلجيكي كومباني من كثرة الإصابات التي لحقت به في السنوات الماضية، والتي افقدته جزءً كبيرًا من مستواه، فقد كان يعد كومباني من ضمن صفوة مدافعي العالم، لكن بسبب كثرة الإصابات أصبح حبيس دكة بدلاء مانشستر سيتي.
وقد كشف الإسبانب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن احتمالية رحيل كومباني عن الفريق وعدم تجديد عقده.
فقد قال جووارديولا" لا توجد اي مشكلة حول جودته كمدافع رائع، وهو مهم جدا للفريق، لكن الإصابات افقدته بريقه".
وتابع بيب "سنضع الموقف الحالي على الطاولة أمام إدارة النادي، وسنقرر بعدها الخيار الأفضل لجميع الأطراف"
جدير بالذكر ان كومباني يلعب في صفوف مانشستر سيتي منذ عام 2008.
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