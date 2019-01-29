شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الأهلي المصري يتنافسا على القيد الإفريقي والان مع التفاصيل

يتنافس كلًا من أحمد الشيخ وصالح جمعة لاعبا الأهلي المصري، على القيد فى ملحق القائمة الإفريقية التى سيتم إغلاقها أواخر يناير الجاري.

ويتبقى للأهلي مركزين شاغرين فى القائمة الأفريقية ويتنافس عليهم ثلاثة لاعبين هم: أحمد الشيخ، صالح جمعة ومحمود وحيد، ومعهما الثنائي المُقيّد ضمن قائمة الانتظار في الأهلي عمرو جمال ورامى ربيعة.

ورغم أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتى كان قد استقر على قيد صالح جمعة في الملحق الأفريقي إلا أن الساعات الماضية شهدت مُطالبة البعض في الجهاز الفني بقيد أحمد الشيخ على حساب صالح جمعة على أن يكون المركز الثاني من نصيب محمود وحيد بنسبة شبه مؤكدة.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني هذا الجدل ويختار الثنائي الذي سيتم قيدهما خلال الساعات المقبلة قبل مواجهة سيمبا التنزانى يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.