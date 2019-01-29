شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يُصعب مهمة مدريد في الحصول على نجم روما والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن دخول ريال مدريد الإسباني في السباق على ضم نيكولو زانيولو نجم روما في الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفر يق.

ويقدم زانيولو آداء جيد مع فريقه الإيطالي في هذا الموسم، ونجح في أن يخطف أنظار الكبار للسعى في ضمه والاستفادة من خدماته وأهم ما يميز اللاعب هو صغر سنه وأنه لم يتخطى العشرين عامًا.

ولفت زانيولو أنظار كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وتحدث مع إداراة النادي لسرعة التحرك لضم اللاعب داخل صفوفه، ولم يلفت اللاعب أنظار رونالدو وحده ولكن بات تحت رادار العديد من الأندية أهمها باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند وليفربول وبايرن ميونيخ وآرسنال ومانشستر يونايتد بضم زانيولو.

ولن يمانع الفريق الإيطالي من فكرة رحيل اللاعب بشرط الحصول على مبلغ 55 مليون يورو مقابل التخلي عن نجمه.

وكشف إيجور والد نيكولو زانيولو نجم روما في السابق عن سبب فشل انتقال نجله إلى صفوف يوفنتوس بطل إيطاليا.

وقال إيجور، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو"، نيكولو زانيولو كان قريبًا من الانضمام إلى يوفنتوس في صيف 2017".

وتابع "نجلي تمتع باهتمام متزايد من جانب أندية يوفنتوس وكولن وفياريال، لكن نادي فيرتوس إينتيلا رفض عرض السيدة العجوز، بعدما تقدم إنتر ميلان بعرض مالي أكبر".

وأضاف إيجور "إنتر ميلان قدم عرضًا يصل إلى 3.5 مليون يورو بالمكافاَت، لينجحوا في التعاقد مع نيكولو".