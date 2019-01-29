شكرا لقرائتكم خبر عن فوزي غلام يقود نابولي أمام ميلان بكأس إيطاليا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن الإيطالي كارلو إنشيلوتي المدير الفني لنابولي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ميلان التي تقام على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا.

وتواجد النجم الجزائري فوزي غلام على رأس تشكيل نابولي الذي جاء كالتالي.

حراسة المرمى: ميرت

خط الدفاع: مالكويت - كوليبالي - ماكسيموفيتش- غلام

خط الوسط: فايبان - ألالن - دياوارا - زيلينسكي

خط الهجوم: إنسيني - ميليك

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين ناديي ميلان ونابولي الأسبوع الحالي بعدما سبق وأن التقيا السبت الماضي بملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويأمل ميلان في فك حالة النحس التي تلازمه أمام نابولي بعد عدم فوزه في أخر 9 مواجهات أمام الفريق الجنوبي منذ عام 2014.