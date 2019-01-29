شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي يستنجد بجماهير برشلونة لعبور إشبيلية والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة أن فريقه سيقاتل يوم غداً أمام إشبيلية ضمن مباريات إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وفي تصريحات صحفية لجريدة موندو ديبورتيفو صرح فالفيردي أن الأولوية للفريق ستكون الفوز خاصةً وأن بطولة كأس ملك إسبانيا بطولة هامة بالنسبة للفريق في طريق التأهل للمباراة النهائية.

وتابع فالفيردي " المباراة بالنسبة لنا تحدي خاص والسبب في ذلك الخسارة بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب على ملعب رامون سانشيز بيزخوان حيث سندخل اللقاء ونحن مدركون قوية الفريق الأندلسي.

وأنهى تصريحاته بضرورة وجود جماهير الفريق في المدرجات يوم غداً من أجل مؤازرة الفريق للخروج من الأزق الضيق مثل مباراة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال وتحقيق الريمونتادا الشهيرة.