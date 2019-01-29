شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي يستنجد بجماهير برشلونة لعبور إشبيلية والان مع التفاصيل
الخليج 365- أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة أن فريقه سيقاتل يوم غداً أمام إشبيلية ضمن مباريات إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وفي تصريحات صحفية لجريدة موندو ديبورتيفو صرح فالفيردي أن الأولوية للفريق ستكون الفوز خاصةً وأن بطولة كأس ملك إسبانيا بطولة هامة بالنسبة للفريق في طريق التأهل للمباراة النهائية.
وتابع فالفيردي " المباراة بالنسبة لنا تحدي خاص والسبب في ذلك الخسارة بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب على ملعب رامون سانشيز بيزخوان حيث سندخل اللقاء ونحن مدركون قوية الفريق الأندلسي.
وأنهى تصريحاته بضرورة وجود جماهير الفريق في المدرجات يوم غداً من أجل مؤازرة الفريق للخروج من الأزق الضيق مثل مباراة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال وتحقيق الريمونتادا الشهيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر فالفيردي يستنجد بجماهير برشلونة لعبور إشبيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.