شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. سالا ضمن قائمة كارديف سيتي لمباراة أرسنال والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن نيل وارنوك المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي كارديف سيتي الأنجليزي بلفته طيبة اليوم الثلاثاء حيث قرر وضع إسم نجم الفريق الأرجنتيني إيميليانو سالا المنتقل حديثاً من نانت الفرنسي في قائمة الفريق المقرر أن تلاقي أرسنال اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج.
وتأتي تلك اللفتة الطيبة كتكريم للاعب بعد أن تم فقدانه يوم الأثنين الماضي حين كان يستقل طائرة من فرنسا للانتقال إلى فريقه الجديد حيث سيتم تكريم اللاعب داخل الملعب عن طريق وضع صورة له على الشاشات الرئيسية الموجودة في ملعب الإمارات.
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