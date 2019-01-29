شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة والان مع التفاصيل

شن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، هجوما لاذعا علي اتحاد الكرة المصري، بسبب جدول مباريات الدوري.

وقال آل الشيخ في بيان علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "هل المقصود تفضيل فريق علي فريق، من غير المعقول ان ينهي بيراميدز مبارياته مع الأهلي، والأهلي لم يلعب مباراته مع الزمالك في الدور الأول، لم اري جدولا في حياتي مثل هذا الجدول".

وأضاف آل الشيخ " من المفترض أن ينهي كل فريق مباريات الدور الأول، قبل ان يلعب فريق اخر مباريات الدور الثاني، ومتى مباريات الكأس لم تحدد حتى الآن ،هل ينتظر الاتحاد انتهاء الاصابات".

وطالب آل الشيخ المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، التدخل لعلاج هذا الخلل.

واردف قائلا " اعملوا لينا كاسين ودوريين، واحد يلعب فيه 17 فريق، وواحد ادوه الي في بالكم وريحونا".

واختتم قائلا " ما يكفي الحاجات اللي بنشوفها من التحكم، هل الفيفا يرضى بذلك، ازاي انا معرفش مباريات فريقي من هنا لنهاية الموسم".